Периметр прямоугольника равен 30 см одна из его сторон на 3 см больше другой Найдит?? стороны и площадь прямоугольника. Помогите пожалуйста

Математика

Периметр прямоугольника равен 30 см одна из его сторон на 3 см больше другой Найдит?? стороны и площадь прямоугольника. Помогите пожалуйста

Автор: Гость