Периметр прямоугольника равен 30 см одна из его сторон на 3 см больше другой Найдит?? стороны и площадь прямоугольника. Помогите пожалуйста
Математика
Периметр прямоугольника равен 30 см одна из его сторон на 3 см больше другой Найдит?? стороны и площадь прямоугольника. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ода сторона 10,5 см другая 4,5 см площадь 47,25 см
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