Периметр прямоугольника равен 30 см одна из его сторон на 3 см больше другой Найдит?? стороны и площадь прямоугольника. Помогите пожалуйста

Математика
Периметр прямоугольника равен 30 см одна из его сторон на 3 см больше другой Найдит?? стороны и площадь прямоугольника. Помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ода сторона 10,5 см другая 4,5 см площадь 47,25 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Аквариум,имеющий форму прямоугольника параллепипеда с основанием 0,4×0,2м ,заполне?? водой до высоты 0,15 м.опредилите обьем воды в аквариуме.каков...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста 492
Ответить
Математика
Решите плиз номер 574
Ответить
Русский язык
Помогите пожайлусто!!
Ответить
Математика
Вычислить рациональным способом 275×32+725×28+275×18+725×22=?
Ответить