Срочно!!! Ребят,помогите проверить 1 и 2 задания

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Срочно!!! Ребят,помогите проверить 1 и 2 задания
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Ex1 8. Are arriving 10. I don't like
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