Найти силу трения, возникающую в пружине, сдвинувшая тело массой 12 кг. с коэффицие??том трения 0,4

Физика
Найти силу трения, возникающую в пружине, сдвинувшая тело массой 12 кг. с коэффицие??том трения 0,4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m = 50 кг μ = 0,2 Сила трения: F = μ*m*g = 0,2*50*10 = 100 H Ответ: Сила трения равна 100 ньютонов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите поже номер 472
Ответить
Алгебра
Стороны треугольника равны а см, в см и с см. Оцените с,зная,что 2.3<а<2.4 и 1.8<в<1.9
Ответить
Английский язык
Я бы хотела что бы моя идеальная школа была большой, чистой и теплой. Хотелось бы ч??о бы в нашей школе были большие кабенеты, спотзалы и что бы в ...
Ответить
Русский язык
Составте 10 предложений с предоспричательность моего города из Санкт-Петербурга
Ответить
Қазақ тiлi
Ыстык кой ширкын туган жер ангиме куру
Ответить