Найти силу трения, возникающую в пружине, сдвинувшая тело массой 12 кг. с коэффицие??том трения 0,4
Физика
Найти силу трения, возникающую в пружине, сдвинувшая тело массой 12 кг. с коэффицие??том трения 0,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m = 50 кг μ = 0,2 Сила трения: F = μ*m*g = 0,2*50*10 = 100 H Ответ: Сила трения равна 100 ньютонов
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