Стороны треугольника равны а см, в см и с см. Оцените с,зная,что 2.3lt;аlt;2.4 и 1.8lt;вlt;1.9

Алгебра

Стороны треугольника равны а см, в см и с см. Оцените с,зная,что 2.3lt;аlt;2.4 и 1.8lt;вlt;1.9

Автор: Гость