Стороны треугольника равны а см, в см и с см. Оцените с,зная,что 2.3lt;аlt;2.4 и 1.8lt;вlt;1.9
Алгебра
Стороны треугольника равны а см, в см и с см. Оцените с,зная,что 2.3lt;аlt;2.4 и 1.8lt;вlt;1.9
Ответ(ы) на вопрос:
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С<a+b 2,3<a<2,4 1,8<b<1,9 4,1<c<4,3
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