Как способом округления решить пример 57+19
Математика
Как способом округления решить пример 57+19
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Гость:
57+19=76 если бы я сделал в столбик было бы быстрее
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