Как способом округления решить пример 57+19

Математика
Как способом округления решить пример 57+19
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57+19=76 если бы я сделал в столбик было бы быстрее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста Срочно нужно. №3 (а)
Ответить
Русский язык
Помогите написать сочинение или хотя-бы выделить проблему текста, в чем заключается, заранее спасибо!! Первое время , когда пассажиры давали "на ...
Ответить
Русский язык
Срочнооо!!! Помогите пожалуйста!!! Нужно исправить речевые ошибки в предложениях 1) Двое школьниц опоздали на занятие. 2) Я одела в театр лучше...
Ответить
Математика
7x+x-24=48 помогите решить
Ответить
Русский язык
Помогите!!! Срочно!! Даю 45 баллов!!
Ответить