Помогите написать сочинение или хотя-бы выделить проблему текста, в чем заключается, заранее спасибо!! Первое время , когда пассажиры давали "на чай", я смущалась,резко отказывалась. А потом вроде привыкла. И ВСЕ РАВНО КАК-ТО ...

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Помогите написать сочинение или хотя-бы выделить проблему текста, в чем заключается, заранее спасибо!! Первое время , когда пассажиры давали "на чай", я смущалась,резко отказывалась. А потом вроде привыкла. И ВСЕ РАВНО КАК-ТО каждый раз неудобно. Помню, однажды меня остановил молодой человек,весь,от подбородка чуть не до самых глаз, заросший рыжеватого цвета бородой. Коротко сказал6 -В Сокольники, клуб Русакова. И мы поехали,и, когда остановились перед клубом, он дал мне серебряный юбилейный рубль "сверху". Я машинально проводила его взглядом и вдруг узнала по спине. Это был Костя Каштанов с которым мы учились в одном классе, у него уже в ту пору была на редкость выразительная спина. массивная, чуть согнутая, словно бы несущая на себе невидимую тяжесть, и я крикнула: -Костя ,привет! Он мгновенно обернулся, подошел ко мне. -Неужели это ты,Катя? -Не узнал?-спросила я.-Наверно, я сильно постарела? Он честно признался : -Я не обратил на тебя внимания. Я рассмеялась, сама понимая, что смеюсь притворно. -С каких пор ты не обращаешь внимание на девушек? Он замялся, потом сказал: -На шофёра такси обычно не смотрят... Костя был у нас в классе самый прямой и правдивый. Не мог солгать даже тогда, когда ложь была во спасение. Я видела , что он спешит, и первая сказала6 -У меня времени в обрез, надо план выполнять. -Почему ты не пошла в институт?-спросил он.- Ты же была такая способная! -А ты пошел? Он кивнул. Лицо его казалось виноватым, словно он извинялся за то, что пошел в институт. =Где же ты учишься? -В МЭИ , на факультете электроники. А ты вроде собиралась на биофак ? Я не хотела встречаться с ним глазами и все же не сумела избежать его взгляда. Я прочитала в нем в нем откровенное сочувствие, а это мне особенно не по душе. -Ладно, -сказала я.-Мне пора. Он довольно неуклюже попытался скрыть свою радость оттого, что кончился этот неловкий, стесняющий разговор. -Привет, - сказал.-позвони когда-нибудь... И тут я вспомнила о серебряном рубле, который он дал мне "сверху". =Вот что, - сказала я, - возьми свой юбилейный обратно. Он покраснел до того, что, казалось, даже борода его вспыхнула. -Прости, Катя, честное слово, я как-то не подумал. Я сунула ему его юбилейный, дала газ и рванулась к Преображенке. И дорогой вспомнила о Косте, о том , как он смутился и как, должно быть, немилосердно ругает теперь себя.

Автор: Гость