Решите уравнение: x-4/3-x+1/2=3
Алгебра
Решите уравнение: x-4/3-x+1/2=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такое уравнение невозможно. Так как x сразу же сокращается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Дорогая Бабушка! Как твои дела? Как ты провела свои выходные? Я знаю, что твой друг, тетя Вера, посетила тебя. Где вы были вместе? У меня .. (1) .....
Другие предметы
Верно записана формула для Microsoft Excel: 1) =B$+4$+Ы13 2) =(D4-J7)/(F4+D6) 3)Fх=F4+L4*D$3 4)D3-C4+B8 5)D3-$C$4+B8