Найдите пары однозначных натуральных чисел а и б ,при которых значение выражение 8а+5б:1)делится на 2; 2) делится на 5,но не делится на 10;3)делится на 10.Запишите значение выражения для каждого случая.

Математика

Найдите пары однозначных натуральных чисел а и б ,при которых значение выражение 8а+5б:1)делится на 2; 2) делится на 5,но не делится на 10;3)делится на 10.Запишите значение выражения для каждого случая.

Автор: Гость