Найдите пары однозначных натуральных чисел а и б ,при которых значение выражение 8а+5б:1)делится на 2; 2) делится на 5,но не делится на 10;3)делится на 10.Запишите значение выражения для каждого случая.

Математика
Найдите пары однозначных натуральных чисел а и б ,при которых значение выражение 8а+5б:1)делится на 2; 2) делится на 5,но не делится на 10;3)делится на 10.Запишите значение выражения для каждого случая.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для 1)8*1+5*2; 2)8*5+5*3; 3)8*5+5*2
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