Срочнооооо пожалуйста !!!вычислите рН раствора содержащего 1.00 г соляной кислоты в 1 л раствора ?

Гость: Гость:

Найдём количество молей кислоты в растворе: n=m/M=>n=1/36,5=0,027 моль. Надем молярную концентрацию соляной кислоты: C=n/V=>C=0,027/1=0,027М. Так как кислота у нас сильная, то pH=-lgC=1,5