Срочнооооо пожалуйста !!!вычислите рН раствора содержащего 1.00 г соляной кислоты в 1 л раствора ?
Химия
Срочнооооо пожалуйста !!!вычислите рН раствора содержащего 1.00 г соляной кислоты в 1 л раствора ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём количество молей кислоты в растворе: n=m/M=>n=1/36,5=0,027 моль. Надем молярную концентрацию соляной кислоты: C=n/V=>C=0,027/1=0,027М. Так как кислота у нас сильная, то pH=-lgC=1,5
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