Срочнооо!!! Помогите пожалуйста!!! Нужно исправить речевые ошибки в предложениях 1) Двое школьниц опоздали на занятие. 2) Я одела в театр лучшее платье. 3) Я пригласил на мое день рождения друга. 4) Кондуктор попросил оплат...

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Срочнооо!!! Помогите пожалуйста!!! Нужно исправить речевые ошибки в предложениях 1) Двое школьниц опоздали на занятие. 2) Я одела в театр лучшее платье. 3) Я пригласил на мое день рождения друга. 4) Кондуктор попросил оплатить за проезд. 5) Держись за поручень обеими руками. 6) Легкий морозец приятно щиплет щёки. 7) Эта песня должна стать главным лейтмотивом фильма. 8) Ошибки чтеца неприятно режут слух. 9) В этом стихотворении Маяковского есть вновь созданные слова. 10) Я сегодня кушал суп.

Автор: Гость