Как проверит слово берёза что бы ударение было на первый слог? даю 15 баллов.

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Как проверит слово берёза что бы ударение было на первый слог? даю 15 баллов.
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Гость:
Это словарное слово оно не имеет проверки
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