Как проверит слово берёза что бы ударение было на первый слог? даю 15 баллов.
Русский язык
Как проверит слово берёза что бы ударение было на первый слог? даю 15 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это словарное слово оно не имеет проверки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Отношение длины комнаты к её ширине равно 4:3.а) Найдите площадь комнаты,если её длина равна 6 м. б) Найдите площадь комнаты,если её длина больше ш...
Математика
Дві людини за 2 хвилини прив’язують 2 мотузки. Скільки потрібно людей, щоб вони за 20 хвилин прив’язали 20 мотузок.
Физика
Математика