Напишите пожалуйста соченение на любую тему!

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Напишите пожалуйста соченение на любую тему!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашем мире существует огромное количество разных книг.Каждая книга интересна по-своему,однако есть такие ,которые производят на нас очень сильное впечатление,у меня тоже есть любимая книга.В ней описывается о временах Пугачева,во время его восстания.Книга называется"Капитанская дочка",создал этот великолепный роман,русский писатель-историк Аоександр Сергеевич Пушкин.А вы читали это произведение? Если нет,тогда советую прочесть!Оно вам обязательно понравится,за его сюжет,героев,которые готовы отдать жизнь ради государства и чести,в ней описывается о любви и о предательстве. Я готова перечитывать эту книгу снова и снова и точно знаю мне она не зачто и не перестанет нравится
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