Аквариум,имеющий форму прямоугольника параллепипеда с основанием 0,4×0,2м ,заполне?? водой до высоты 0,15 м.опредилите обьем воды в аквариуме.какова масса?плотность воды 1000кг/м^3

Физика
Аквариум,имеющий форму прямоугольника параллепипеда с основанием 0,4×0,2м ,заполне?? водой до высоты 0,15 м.опредилите обьем воды в аквариуме.какова масса?плотность воды 1000кг/м^3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V= 0.4*0.2*0.15=0.012кубометра m=v*1000 = 12кг
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