Аквариум,имеющий форму прямоугольника параллепипеда с основанием 0,4×0,2м ,заполне?? водой до высоты 0,15 м.опредилите обьем воды в аквариуме.какова масса?плотность воды 1000кг/м^3

Физика

Аквариум,имеющий форму прямоугольника параллепипеда с основанием 0,4×0,2м ,заполне?? водой до высоты 0,15 м.опредилите обьем воды в аквариуме.какова масса?плотность воды 1000кг/м^3

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