Как называется часть нейрона воспринимающая внешний раздражитель

Биология
Как называется часть нейрона воспринимающая внешний раздражитель
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нервная ткань состоит из нейронов
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