Как называется эпический жанр русского фольклора, особенности которого нашли отражение в произведении М.Е. Салтыкова-Щедрина "Премудрый пескарь"?

Литература

Как называется эпический жанр русского фольклора, особенности которого нашли отражение в произведении М.Е. Салтыкова-Щедрина "Премудрый пескарь"?

Автор: Гость