Как называется эпический жанр русского фольклора, особенности которого нашли отражение в произведении М.Е. Салтыкова-Щедрина "Премудрый пескарь"?

Литература
Как называется эпический жанр русского фольклора, особенности которого нашли отражение в произведении М.Е. Салтыкова-Щедрина "Премудрый пескарь"?
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Гость:
Подозреваю, что "Сказка"
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