Как называется одно или несколько слов,связанных по..... и граматически называются ....
Русский язык
Как называется одно или несколько слов,связанных по..... и граматически называются ....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение – это одно или несколько слов связанных по смыслу и грамматически (употребляя предлоги и союзы и изменяя формы слов).
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