Как называется пространставенная фигура,если ее основанием является квадрат,а 4 боковые грани-треугольники? А)треугольная призма B)квадратная призма С)треугольная пирамида

Математика
Как называется пространставенная фигура,если ее основанием является квадрат,а 4 боковые грани-треугольники? А)треугольная призма B)квадратная призма С)треугольная пирамида
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Гость:
Треугольная пирамида
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