Как называется процесс когда листья меняют окраску? Мне нужно только название это процесса больше ничего. Помогите!

Биология
Как называется процесс когда листья меняют окраску? Мне нужно только название это процесса больше ничего. Помогите!
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  Процесс называется Фотосинтез
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