На картинке нарисованной как дети катаются на санках, коньках, лепят снежную бабу. Помогите пожалуйста составить рассказ 2 класс

Гость: Гость:

Зимние забавы. Как хорошо зимой на улице! Например, вон там дети лепят снежную бабу, а там катаются на санках, коньках.Мне так хочется выйти и погулять тоже: покататься на санках с друзьями, или слепить снеговика!..Вот только одеться надо по теплее - шубу одеть, сапоги и шапку.Уверен будет очень весело! Кто же от таково откажется? Всё, уже одеваюсь и выхожу поиграть с друзьями.