Три коробки мармелада весят 1200 грамм.сколько весят 27 таких коробок? 1) 1200:3=400(г.)- весит 1 коробка 2)27х400=10.800(г.)-весят 27 коробок. ПРЕДЛОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДРУГОЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ!!!
Математика
Три коробки мармелада весят 1200 грамм.сколько весят 27 таких коробок? 1) 1200:3=400(г.)- весит 1 коробка 2)27х400=10.800(г.)-весят 27 коробок. ПРЕДЛОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДРУГОЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ!!!
Ответ(ы):
Гость:
27/3=9(пар) с мармеладом 9*1200=10800(г) весят 27 коробок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Правильная четырехугольная призма описана около цилиндра, радиус основания и всота которого равны 1. найдите площадь боковой поверхности призмы.