Три коробки мармелада весят 1200 грамм.сколько весят 27 таких коробок? 1) 1200:3=400(г.)- весит 1 коробка 2)27х400=10.800(г.)-весят 27 коробок. ПРЕДЛОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДРУГОЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ!!!

Математика

Три коробки мармелада весят 1200 грамм.сколько весят 27 таких коробок? 1) 1200:3=400(г.)- весит 1 коробка 2)27х400=10.800(г.)-весят 27 коробок. ПРЕДЛОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДРУГОЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ!!!

Автор: Гость