Как перевести 4целых 5 12 в неправельный дроб

Математика
Как перевести 4целых 5 12 в неправельный дроб
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Гость:
12 умножаешь на 4 и прибавляешь 5
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