Правильная четырехугольная призма описана около цилиндра, радиус основания и всота которого равны 1. найдите площадь боковой поверхности призмы.
Геометрия
Правильная четырехугольная призма описана около цилиндра, радиус основания и всота которого равны 1. найдите площадь боковой поверхности призмы.
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