Помогите пожалуйста!!! короткое сочинение-миниатюра на тему" В городском сквере"
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Помогите пожалуйста!!! короткое сочинение-миниатюра на тему" В городском сквере"
Ответ(ы):
Гость:
Вот мы с мамой приехали в старый городской сквер.Там был бьюший фонтан,доносящийся шум .Очень красиво искрились капельки росы.Мы были рады видеть фотографа который посоветовал нам лучше не садиться на выкрашеную скамью.Негодующие взъерошенные воробьи ходили за нами прося еды но к сожеленью у нас ничего не было.Но пришло время уходить изсквера .Я уже приехала из сквера но подойдя к окну увидел опускающийся на город вечер .Я никогда не забуду старый городской сквер.
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