Слово ЗАПУСТИТЬ СИДЯЩИЕ ПРОВЕРЯЮТ разобрать по составу
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Слово ЗАПУСТИТЬ СИДЯЩИЕ ПРОВЕРЯЮТ разобрать по составу
Ответ(ы):
Гость:
Запустить-гл. Ть-окончание Запусти-основа Пуст-корень За-приставка И-суффикс ------------ Сидящие-прич. Ие-окончание Сидящ-основа Сид-корень Ящ-суффикс -------- Проверяют-гл Ют-окончание Проверя-основа ПроВер-корень Я-суффикс
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