Как называют финляндию

Обществознание
Как называют финляндию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Финляндию называют страну 1000 озёр
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