Как называют людей которые руководят государсьвами с республиканской формой пра??ления
Русский язык
Как называют людей которые руководят государсьвами с республиканской формой пра??ления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во главе государства - президент и коллегиальный представительный орган (парламент)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Даю 32 балла.Нужен ли бульбулятор маленьким улиткам, если в большем аквариуме у меня золотые рыбы которые их съедят а, я хочю их переместить их в к...
Английский язык
Помогите с английским языком даны слова:read rode spoke swam built wrote wore threw hung out ran. даны пред??ожения:Last summer the glows had a day...