Как называют людей которые руководят государсьвами с республиканской формой пра??ления

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Как называют людей которые руководят государсьвами с республиканской формой пра??ления
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Гость:
Во главе государства - президент и коллегиальный представительный орган (парламент)
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