Как называются Минеральные вещества,которые находятся в земной поверхоностеи ис??ользуется человеком
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Как называются Минеральные вещества,которые находятся в земной поверхоностеи ис??ользуется человеком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минеральные вещества в земной поверхности используемые человеком называются полезные ископаемые.
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