Как называются разряды состовляющие класс единиц класс тысяч клас милионов
Математика
Как называются разряды состовляющие класс единиц класс тысяч клас милионов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разряд - это позиция цифры в записи числа. Разряд отсчитывают от единиц. Единицы - это самый младший разряд, которым заканчивается любое число. Класс единиц - это класс, который образует первые три разряда: разряд единиц, разряд десятков и разряд сотен. Класс тысяч - это класс, который образует следующие три разряда: единицы тысяч, десятки тысяч и сотни тысяч. Класс миллионов - это класс, который образует следующие три разряда: единицы миллионов, десятки миллионов и сотни миллионов. И т.д................. В каждом классе по три разряда (единицы, десятки, сотни).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Математика
В компьютерной игре выигрывает тот, кто наберет наибольшее количество очков за две игры и покажет при этом наименьшее время. Катя -130 и 135 время ...