Как называются разряды состовляющие класс единиц класс тысяч клас милионов

Математика
Как называются разряды состовляющие класс единиц класс тысяч клас милионов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
     Разряд - это позиция цифры в записи числа. Разряд отсчитывают от единиц. Единицы - это самый младший разряд, которым заканчивается любое число.      Класс единиц - это класс, который образует первые три разряда: разряд единиц, разряд десятков и разряд сотен.      Класс тысяч - это класс, который образует следующие три разряда: единицы тысяч, десятки тысяч и сотни тысяч.      Класс миллионов - это класс, который образует следующие три разряда: единицы миллионов, десятки миллионов и сотни миллионов.      И т.д.................      В каждом классе по три разряда (единицы, десятки, сотни).       
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