Как называются разряды состовляющие класс единиц класс тысяч клас милионов

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Разряд - это позиция цифры в записи числа. Разряд отсчитывают от единиц. Единицы - это самый младший разряд, которым заканчивается любое число. Класс единиц - это класс, который образует первые три разряда: разряд единиц, разряд десятков и разряд сотен. Класс тысяч - это класс, который образует следующие три разряда: единицы тысяч, десятки тысяч и сотни тысяч. Класс миллионов - это класс, который образует следующие три разряда: единицы миллионов, десятки миллионов и сотни миллионов. И т.д................. В каждом классе по три разряда (единицы, десятки, сотни).