Как называлась наша страна и её столица в 1925 году?
Окружающий мир
Как называлась наша страна и её столица в 1925 году?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Советский союз,Москва!)
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