Как называли в Древней Греции тех, кто соревновался в силе и ловкости? 2 Что означ??ет древнегреческое слово «АТЛЕТИКА»? 3 Что укрепляют и развивают занятия легкоатлетическими упражнениями? 4 В каком году возникла отечествен...

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Как называли в Древней Греции тех, кто соревновался в силе и ловкости? 2 Что означ??ет древнегреческое слово «АТЛЕТИКА»? 3 Что укрепляют и развивают занятия легкоатлетическими упражнениями? 4 В каком году возникла отечественная (российская) легкая атлетика? 5 Как называется старт участника, начинающий забег раньше команды «МАРШ»? 6 Какова длина зоны передачи эстафетной палочки при эстафетном беге? 7 Основная цель эстафетного бега? 8 Какой старт применяется при беге на ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ? 9 Бег на короткие дистанции (спринт) 30 и 60 метров условно разделяется на 4 «ФАЗЫ». На какие? 10 Каким образом при эстафетном беге передается эстафетная палочка ВНЕ ЗОНЫ передачи? 11 Какой старт используется для наиболее эффективного начала бега на короткие дистанции? 12 Что такое бег? 13 Как восстановить ДЫХАНИЕ после бега на ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ? 14 Как называется заключительное усилие для сохранения скорости бега на короткие дистанции? 15 Какие дистанции считаются БЕГОМ на ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ? 16 Каким образом удерживается МЯЧ для МЕТАНИЯ в метающей руке? 17 В каком случае не засчитывается результат при метании? 18 На какие фазы делится техника выполнения метания мяча с разбега? 19 По технике выполнения метания мяча может выполняться: 20 Во время выполнения классом упражнений на метание мяча учащийся НЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 21 Сколько попыток дается участнику в соревнованиях по прыжкам в длину? 22 Какой результат засчитывается при прыжках в длину? 23 На какие фазы делится выполнение прыжка в длину с разбега (отметьте правильное)? 24 Для чего необходим РАЗБЕГ в ПРЫЖКАХ В ДЛИНУ С РАЗБЕГА? Вопросы для контрольной работы по теме «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПОМОГИТЕ!! ЗАВТРА КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА!

Автор: Гость