Как назывались в древности обыкновенные дроби

Математика
Как назывались в древности обыкновенные дроби
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