Пожалуйста очень нужно!!! Заранее спасибо))) Кто больше придумает слов с данными к??рнями различных частей речи? Напиши над записанными словами. -Слад- (слажд-): -слав- (славл-): -диа-(-дивл-:) -свет-(-свещ-): -свят-(свя...

Русский язык
Пожалуйста очень нужно!!! Заранее спасибо))) Кто больше придумает слов с данными к??рнями различных частей речи? Напиши над записанными словами. -Слад- (слажд-): -слав- (славл-): -диа-(-дивл-:) -свет-(-свещ-): -свят-(свящ-): -дрог-(дрож-): -драз- (драж-):
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Гость:
Дрожать дразнить наслаждение сладкий сладко слава славься
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