-...как нельзя сказать? (А)К ночи улицы быстро пустеют; (Б)Школа на каникулах пусту??т; (В)Банка варенья постепенно пустует; (Г)Тарелка с фруктами стремительно пустеет; (Д)Зимой поселок наполовину пустует...

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-...как нельзя сказать? (А)К ночи улицы быстро пустеют; (Б)Школа на каникулах пусту??т; (В)Банка варенья постепенно пустует; (Г)Тарелка с фруктами стремительно пустеет; (Д)Зимой поселок наполовину пустует...

Автор: Гость