-...как нельзя сказать? (А)К ночи улицы быстро пустеют; (Б)Школа на каникулах пусту??т; (В)Банка варенья постепенно пустует; (Г)Тарелка с фруктами стремительно пустеет; (Д)Зимой поселок наполовину пустует...
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-...как нельзя сказать? (А)К ночи улицы быстро пустеют; (Б)Школа на каникулах пусту??т; (В)Банка варенья постепенно пустует; (Г)Тарелка с фруктами стремительно пустеет; (Д)Зимой поселок наполовину пустует...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя сказать В) Банка варенья постепенно пустует. Там либо "Банка варенья постепенно пустеет", либо "постепенно опустошается".
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