Как нужно изменить длину световой волны, чтобы энергия фотона в световом пучке увеличилась в 4 раза ?
Физика
Как нужно изменить длину световой волны, чтобы энергия фотона в световом пучке увеличилась в 4 раза ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Энергия фотона равна произведению частоты на постоянную Планка таким образом нужно увеличить частоту в 1,5 раза , соответственно уменьшить длинну волны в 1,5 раза
Гость:
рассуждения правильные , а вывод а вывод такой -запиши формулу и посмотри E=hv=hc/λ 4E=hc/(λ/4) соответственно надо уменьшить длину волны в 4 раза
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