Как нужно изменить длину световой волны, чтобы энергия фотона в световом пучке увеличилась в 4 раза ?

Физика
Как нужно изменить длину световой волны, чтобы энергия фотона в световом пучке увеличилась в 4 раза ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Энергия фотона равна произведению частоты на постоянную Планка таким образом нужно увеличить  частоту в 1,5 раза , соответственно уменьшить длинну волны в 1,5 раза
Гость:
рассуждения правильные , а вывод а вывод такой  -запиши формулу и посмотри   E=hv=hc/λ 4E=hc/(λ/4)   соответственно надо уменьшить длину волны в 4 раза  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
какой вид предложений по цели высказывания отсуствует?(если можно примеры) 1)    послушайте его рассказ.(какое по ц.в.?)    осень--прекрасное время...
Ответить
Русский язык
Спишите словосочетания, раскрывая скобки Жить (по)новому, запомнить (крепко)накрепко, говорит (с)(глазу)(на)глаз, исполнить (точка)(в)точку, хлопот...
Ответить
Математика
В сплаве 40% меди, а остальное олово. Вычислить массу сплава, если в нём олова на 300 грамм больше чем меди
Ответить
Математика
площа поля 520га ,за добу зибралы в рожаю з площи ,що становить 18% поля,з якою площи було зибрано в рожай
Ответить
Математика
Сейчас 21ч 20мин. на сколько прошедшее время суток больше оставшегося
Ответить