Как нужно себя вести при столкновении с другими людьми

Технология
Как нужно себя вести при столкновении с другими людьми
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Автор: Гость
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Гость:
Вежливо, интеллегентно, должны быть чистыми, не использовать слова молодежного сленга.
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