Как обьяснить значение слов день , ночь , луна. Даю 20 баллов
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Как обьяснить значение слов день , ночь , луна. Даю 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
День и ночь это составляющие суток. Луна это спутник Земли
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