Спишите . Вставьте пропущенные буквы .В скобках перед именами сущест. с пропушеными буквами запишите вопрос, падеж, тип склонения.Обозначьте окончание. Образец : В саду чувствовался запах ( чего ?, Р. п., 3 cклонение ) сирени ....

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Спишите . Вставьте пропущенные буквы .В скобках перед именами сущест. с пропушеными буквами запишите вопрос, падеж, тип склонения.Обозначьте окончание. Образец : В саду чувствовался запах ( чего ?, Р. п., 3 cклонение ) сирени . 1. Ни в лодк... , ни в телег... нельзя попасть сюда . 2. Стоит гиблом снег... глубокая вода . 3. Сладко умереть на пол... битв... при свист... стрел . 4. Ты в белой вьюг... , в снежном стон... опять вольшебницей всплыла . 5. Ярко - желтым ковром от верхушк... холма до самой дорог... тянутся полосы пшениц ... . 6. Сквозь серовато - белые края туч... виднеется клочок ясной лазур... . 7.В сонной степной деревушк... пахучие хлебы пекут . 8. Повернув к пристан... , он стал спускаться по узкой тропинк... . 9. Бедной собачонк... , было всего недели три.

Автор: Гость