Как объяснить в слове на пристани окончание и
Русский язык
Как объяснить в слове на пристани окончание и
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пристань-з склонение ,на пристани-Предложный падеж,значит в окончании пишем "и"
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