Выпишите из 3-4 абзацев по три словосочетания на каждый способ связи. определите их значения война- это письма, которые ждут и боятся получать, это особая обнаженная любовь к добру и особая жгучая ненависть к злу, к уничтожени...
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Выпишите из 3-4 абзацев по три словосочетания на каждый способ связи. определите их значения война- это письма, которые ждут и боятся получать, это особая обнаженная любовь к добру и особая жгучая ненависть к злу, к уничтожению и смерти. это погибшие молодые жизни, это несбывшиеся надежды, ненаписанные книги, не совершившиеся открытия. в войну мое поколение научилось любить и верть, смеяться и плакать. мы научились ценить то, что в мирные дни кажется обыденным: случайно увиденная на улице улыбка женщины, парной майский дождик в сумерках, смех ребенка и первое самостоятельное решение.
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Жгучая ненависть (согласование) Дождик в сумерках (управление) Научилось любить(примыкание)
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