Соотнести слова к схемам. сук,сын,сон,сани,сынок,носок,носи

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Соотнести слова к схемам. сук,сын,сон,сани,сынок,носок,носи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сук- корень , приставка . сын - корень , приставка . сон - корень приставка .  сани - окончание и корень сан приставка сан . Сынок - суффикс ок основа сынок ,корень сын . носок - суффикс ок , корень нос , основа носок . носи - окончание и , основа нос корень нос
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