Как образуются межпластовые воды?
География
Как образуются межпластовые воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутри земли находится огромное количество воды, гораздо больше, чем во всех реках и озерах мира. Такие воды, находящиеся в пустотах в верхней части земной коры, называют подземными. Подземные воды, лежащие на первом от земной поверхности водоупорном пласте горных пород, называют грунтовыми. А воды, заключенные между двумя такими водоупорными пластами, — межпластовыми.
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