Как охраняют воздух 3 класс

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Для улучшения состояния атмосферы необходимо: -Руководству крупных промышленных предприятий принять программы экологизация производства. -Реконструировать и модернизировать очистные сооружения и промышленное оборудование на предприятиях и заводах области. -Улучшить промышленные технологии, добиться наибольшей безотходности производства, повысить эффективность технологических процессов. -Снизить негативное влияние выхлопных газов на атмосферу путем внедрения технологии производства очистных фильтров для автомобильных выхлопных труб, которые бы значительно снизили содержание вредных веществ в их выхлопных газах. -Использование новейших и безопасных источников энергии.