На какоую гласную падает ударение в словах: невидимо, сковали, стеклах ё или е?, пеленой,мигает.

Литература
На какоую гласную падает ударение в словах: невидимо, сковали, стеклах ё или е?, пеленой,мигает.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Невидимо - ударная первая и Сковали - ударная а Стеклах - ударная ё Пеленой мигает
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