Помогите пожалуйста! Скорость распространения звука в воздухе равна 3/10 км/с. За сколько секунд распространится звук на расстояние, равное 3 км?

Математика

Помогите пожалуйста! Скорость распространения звука в воздухе равна 3/10 км/с. За сколько секунд распространится звук на расстояние, равное 3 км?

Автор: Гость