Помогите пожалуйста! Скорость распространения звука в воздухе равна 3/10 км/с. За сколько секунд распространится звук на расстояние, равное 3 км?
Математика
Помогите пожалуйста! Скорость распространения звука в воздухе равна 3/10 км/с. За сколько секунд распространится звук на расстояние, равное 3 км?
Ответ(ы):
Гость:
3:3/10=10 за 10 секунд
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