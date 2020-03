Закончи предложения, используя в них названия профессий и занятий. 1) Mr Green plays tennis. He is a tennis______________. 2) Mrs Brooks sings songs. She is a _________________. 3) Mr White runs very well. He is a good _____...

Английский язык

Закончи предложения, используя в них названия профессий и занятий. 1) Mr Green plays tennis. He is a tennis______________. 2) Mrs Brooks sings songs. She is a _________________. 3) Mr White runs very well. He is a good _________________. 4) Mr Brown teaches schoolchildren. He is a _______________. 5) Mrs Nelly Scott cooks in a cafe'. She is a _______________. 6) Mr Jimmy Finn skates well. He is a good __________. 7) Mr Boris Webb has a farm. He is a _______________. 8) Mrs May Gordon skis very well. She is a good _____________.

