Помгите, срочно!!!! Напишите сочинение на тему "Какой должна быть школьная перемена и почему?" Сочинение должно быть с тезисом который доказан в тексте

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Помгите, срочно!!!! Напишите сочинение на тему "Какой должна быть школьная перемена и почему?" Сочинение должно быть с тезисом который доказан в тексте

Автор: Гость