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Какой антоним у слова упорный
Русский язык
Какой антоним у слова упорный
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Гость:
Антоним к слову упорный - Шаткий
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