Скажите как переводится кузнечик на украинском ,лифт и водка
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Скажите как переводится кузнечик на украинском ,лифт и водка
Ответ(ы):
Гость:
Коник кончик коник коник
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