Кас правеляно зАпасной или запАсный (большой буквой выделил окончание)
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Кас правеляно зАпасной или запАсный (большой буквой выделил окончание)
Ответ(ы):
Гость:
Запасной только какое окончание то? если окончание то ОЙ
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