Площадь прямоугольника 616 квадратных м, а его длина 28 м. Найдите площадь такого квадрата, у которого периметр равен периметру прямоугольника.

Математика
Площадь прямоугольника 616 квадратных м, а его длина 28 м. Найдите площадь такого квадрата, у которого периметр равен периметру прямоугольника.
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